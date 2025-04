Bahia x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Ceará chegam em situações distintas para o confronto desta quinta rodada do Brasileirão, nesta segunda (21/4), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O Esquadrão de Aço, mandante da partida, figura na zona de rebaixamento, com três pontos conquistados, enquanto o Vozão faz parte do G4. Com sete pontos, o Alvinegro está empatado com Cruzeiro, Bragantino, Corinthians e Vasco.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Bahia

Conforme antecipado, os comandados de Rogério Ceni ainda não desfrutaram de bons momentos neste Brasileirão. O Bahia ainda busca sua primeira vitória na competição em quatro jogos disputados: três empates e uma derrota.

O último triunfo do Bahia ocorreu pelo placar mínimo diante do Nacional pela Libertadores, fora de casa, no dia 09 de abril. Para esta partida, Everton Ribeiro, que começou no banco na rodada passada para ter um descanso, entrará desde o início. Já na frente, força máxima, com Ademir, Erick Pulga e Willian José. Mas ainda há a possibilidade de Lucho Rodríguez, outro que começou no banco na derrota para o Cruzeiro, assuma a vaga de William José.

Como chega o Ceará

O Vozão, em contrapartida, vai curtindo o vento do alto da tabela. Com sete pontos somados, o Alvinegro já superou clubes como Grêmio e Vasco nesta edição. Só perdeu pontos para o Bragantino, no empate em 2 a 2, e no revés por 2 a 1 para o Juventude.

Neste domingo, o Ceará vai a campo com desfalques. O lateral-esquerdo Matheus Bahia e o zagueiro Marcos Victor estão emprestados pelo Bahia e, devido ao contrato entre os clubes, não podem enfrentar a equipe com a qual ainda têm vínculo. Outros fora são os atacantes Pedro Henrique e Bruno Tubarão. Além disso, há uma dúvida sobre o goleiro Bruno Ferreira, que se recupera de dores musculares.