Atlético bate o Botafogo na reedição da final da Libertadores-2024

O Galo está em 15º lugar com cinco pontos, mesma pontuação do Botafogo, que, por critérios de desempate, fica na 14ª colocação do certame nacional.

O Atlético, depois de cinco meses, teve sua vingança pela derrota na final da última Copa Libertadores . Neste domingo (20), no Mineirão, o time carijó venceu o Botafogo por 1 a 0, em encontro válido pela quinta rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Cuello anotou o único gol do embate entre alvinegros.

Chances para os dois lados

Um primeiro tempo equilibrado, com chances para os dois lados. Gregore e Artur, do Botafogo, fizeram Everson, do Atlético, trabalhar duas vezes. O Glorioso chegou com qualidade à frente e se portou de forma destemida, mesmo fora de casa. Já o Galo teve nos pés de Cuello a melhor chance. Ele deixou dois marcadores na saudade e soltou a pancada. John se esticou todo para salvar o Mais Tradicional e ainda fez outras boas defesas ao longo dos primeiros 45 minutos do espetáculo.

Atlético é melhor e faz por merecer a vitória

Logo aos dois minutos, Menino cobrou escanteio. A bola viajou na área e chegou na cabeça de Cuello. Galo na frente e, desta vez, com o domínio da partida. Para os mineiros, o cenário ficou ainda melhor quando David Ricardo levou Hulk ao chão e foi expulso, deixando o adversário com dez e ainda mais zoneado no gramado. O Atlético, então, não deu mole. Continuou atacando e quase não sofreu até o apito final.

ATLÉTICO-MG 1×0 BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 5ª rodada

Data e horário: 20/04/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Gols: Cuello, 2’/2ºT (1-0)

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Alonso, Lyanco e Paulista (Menino, Intervalo); Vera, Rubens e Gomes (Scarpa, Intervalo); Cuello (Bernard, 44’/2ºT), Rony (João Marcelo, 44’/2ºT) e Hulk (Saravia, 49’/2ºT). Técnico: Cuca

BOTAFOGO: John; Vitinho (Ponte, 23’/2ºT), Jair, David Ricardo e Cuiabano (Telles, 23’/2ºT); Gregore, Freitas (De Paula, 36’/2ºT) e Savarino; Artur (Barbosa, 23’/2ºT), Martins e Jesus. Técnico: Renato Paiva

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labes

VAR: Rodolpho Toski Marques

Cartão Amarelo: Rony, Cuello, Hulk (CAM); John, Barbosa (BOT)

Cartão Vermelho: David Ricardo, 20’/2ºT (BOT)

