Arsenal atropela o moribundo Ipswich e segue sonhando com o título

O Arsenal não teve trabalho para golear por 4 a 0 o Ipswich Town, neste domingo (20), em Portman Road, e manteve viva a chama da disputa pelo título da Premier League. Com gols de Trossard (dois), Nwaneri e do brasileiro Gabriel Martinelli, os Gunners dominaram a partida e complicaram ainda mais a situação do adversário, praticamente rebaixado.​

Domínio total dos Gunners

Desde o apito inicial, o Arsenal demonstrou superioridade, controlando a posse de bola e limitando o Ipswich a apenas uma finalização em 90 minutos. Assim, aos 15 minutos, Trossard abriu o placar após uma bela jogada coletiva. Pouco depois, aos 29, Martinelli ampliou com o gol vazio, consolidando o domínio dos visitantes. ​