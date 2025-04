Árbitro assistente acusa torcedor de gesto racista em jogo de estreia na Série D

Jogo é paralisado após Raimundo David dos Reis, do Piauí, afirmar ter sido chamado de 'macaco' por homem que estava na torcida do Parnahyba

A estreia de Parnahyba e Imperatriz, pela Série D do Brasileiro de 2025, precisou sofrer uma interrupção por um motivo lamentável. Isso porque o árbitro assistente 1 do jogo, Raimundo David dos Reis Alves, afirmou que sofreu injúria racial por parte de um torcedor que estava na arquibancada com torcedores do Parnahyba. Assim, a policia militar prendeu o homem após a identificação da vítima. O fato ocorreu em Parnaíba.

Aos 23 minutos do segundo tempo. Bismarck, do time da casa, realizaria a cobrança de um escanteio, quando o árbitro assistente pediu para a jogada não continuar. Em seguida, portanto, o profissional que integra o quadro de árbitros da Federação de Futebol do Piauí (FFP) chamou o árbitro Alciney Santos De Araújo, do Rio Grande do Norte, para comunicar o episódio.