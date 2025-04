Apesar da derrota, Jardim elogia o Cruzeiro: ‘Compromisso da equipe foi grande’

Técnico celeste vê aspectos positivos no encontro com o Bragantino, neste domingo, em Bragança Paulista

O Cruzeiro perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, neste domingo (20), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela rodada 5 do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico da Raposa, Leonardo Jardim, analisou o desempenho da sua equipe. No balanço geral, ele gostou do que viu em Bragança Paulista.

“Jogo equilibrado entre duas equipes que competiram bastante. A eficácia, por vezes, dita uma partida. No segundo tempo, senti os jogadores cansados pela fadiga. Tentamos preencher mais a área do adversário e ter maior capacidade de circulação no meio. Tivemos mais posse, mas não conseguimos criar desequilíbrios. O compromisso da equipe foi grande”, apontou o treinador da Raposa.