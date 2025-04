Alves valoriza vitória do São Paulo e pede foco no Brasileiro

O meia Matheus Alves, ou apenas Alves, valorizou demais a primeira vitória do São Paulo neste Campeonato Brasileiro, neste domingo (20): 2 a 1 no Santos. Afinal, o triunfo foi em um clássico e em pleno Morumbis. Dessa forma, o camisa 47 pediu que o elenco deixe os tropeços para trás e agora foquem no restante da competição, bem como no jogo contra o Libertad (PAR), quarta (23), pela Libertadores.

Com o triunfo, o São Paulo se afastou da zona de rebaixamento e agora está em 10º lugar, com sete pontos. No entanto, o Tricolor ainda pode ser ultrapassado no complemento da rodada.