Abel Ferreira valoriza vitória do Palmeiras no Castelão: ‘Difícil jogar aqui’

Técnico do Verdão salienta fim da invencibilidade de 23 jogos do Fortaleza em seu estádio pelo Brasileirão e fala sobre 'processo'

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, comentou a vitória de seu time neste domingo (20) sobre o Fortaleza, no Castelão (CE), pela quinta rodada do Brasileirão. Ele exaltou o adversário, reforçando que a equipe de Juan Pablo Vojvoda não perdia há 23 jogos como mandante pela competição nacional – desde novembro de 2023. Além disso, ele também discordou da marcação do pênalti, já nos acréscimos, defendido por Weverton, e salientou o ‘processo em construção’ no Verdão.

“Já joguei aqui várias vezes, conheço muito bem o campo, a torcida, o treinador (Juan Vojvoda), que é um excelente profissional. O Fortaleza não perdia aqui no Brasileirão há 23 jogos, isso diz muita coisa. Falei isso para os jogadores antes do jogo: seria preciso sair de si mesmo, ter muita atitude e esforço. Sabíamos o quanto seria difícil jogar aqui. Eu estava no banco, o jogo nem tinha começado e eu já estava suando sem nem correr. Imaginem os jogadores, o esforço que é necessário para, além de atacar, se defender com calma e discernimento para tomar boas decisões”, avaliou o técnico do Palmeiras.