Vasco visa evitar maior jejum de vitórias no Maracanã no Século

Cruz-Maltino está há dez jogos sem vencer no Maior do Mundo, igualando maior sequência (entre 2007 e 2008)

Assim, caso não vença o Clássico dos Milhões, atingiria sua maior sequência sem triunfos no estádio – 11 jogos no Século XXI. Atualmente, o jejum, que vem desde 20 de agosto de 2023, está empatado com o de 2007/08. Foi quando o time ficou de 13 de outubro de 2007 até 2 de novembro de 2008 sem vencer no Maior do Mundo.

Ao entrar em campo neste sábado (19) para enfrentar o Flamengo, pela quinta rodada do Brasileirão, o Vasco buscará findar um incômodo jejum e evitar um recorde negativo histórico. Isso porque o Cruz-Maltino já não sabe o que é vencer no Maracanã há dez jogos (quatro empates e seis derrotas).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Flamengo defende longa escrita em clássicos contra o Vasco pelo Brasileirão

Relembre

Na ocasião, a má fase iniciou em derrota por 2 a 1 para o Flamengo, pelo Brasileirão de 2007, em jogo atrasado pela sétima rodada. Foi, assim, o último compromisso do Vasco no Maracanã naquele ano. Depois, perdeu em sequência para Botafogo, Flamengo e Fluminense, empatou com a dupla Fla-Flu, voltou a perder para o Rubro-Negro, empatou com tricolores e botafoguenses e finalizou o período com revés para os rivais da Gávea. A vitória que encerrou tal jejum foi, afinal, na 33ª rodada do Brasileirão, por 1 a 0, contra o Fluminense.

Agora, o clube vive o mesmo tempo, em número de jogos, sem vitórias. A última foi contra o Atlético-MG, por 1 a 0, pelo Brasileirão de 2023, na 20ª rodada, em 20 de agosto. No jogo seguinte, o que deu início ao atual jejum, perdeu por 1 a 0 para o Flamengo, também pela liga nacional daquele ano.

Em 2024, então, o Vasco não conquistou nenhuma vitória no Maracanã, empatando contra Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu, além de perder para o time da Baixada Fluminense no jogo da volta da semifinal do Estadual. Depois, perdeu para o Fluminense, Flamengo (o 6 a 1) e empatou por 1 a 1 com o Fla. Este jogo, aliás, marcou o primeiro gol de Philippe Coutinho no retorno ao Gigante da Colina.