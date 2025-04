Real Madrid x Bilbao: onde assistir, escalações e arbitragem

Real está a sete pontos do líder Barcelona e precisa vencer para encostar e seguir sonhando com o título. Duelo é neste domingo (20), às 16h

Ainda sonhando com o improvável título do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebe o Athletic de Bilbao neste domingo (20), às 16h (de Brasília). O duelo é válido pela 32ª rodada da competição. O Real tem 66 pontos em segundo lugar, sete pontos atrás do Barcelona, que venceu neste sábado o Celta. Merengues e Barça, aliás, vão se enfrentar pela 35ª rodada, dia 10/5, com mando dos catalães. O Bilbao por sua vez, entrou na rodada em quarto lugar, com 57. O Atlético de Madrid é o terceiro, com 63.

Como chega o Real Madrid

Os merengues não atravessam a melhor das temporadas. Eles até conquistaram a Supercopa da Espanha, da Europa e o Mundial, mas já caíram na Champions League e têm poucas chances de serem campeões espanhóis. O Real, aliás, está na final da Copa do Rei, no sábado que vem (26), diante do Barcelona.

O artilheiro Mbappé não poderá jogar, afinal, foi expulso no último jogo do Campeonato Espanhol. O Zagueiro brasileiro Eder Militão é outra ausência, mas por conta de uma lesão que o afasta dos gramados desde o final do ano passado. Outro que não joga por conta de uma lesão sofrida há meses é o lateral-direito Carvajal. Por outro lado, o time comandado por Carlo Ancelotti conta com o retorno do volante Camavinga, que cumpriu suspensão na derrota para o Arsenal.

Como chega o Bilbao

O time do País Basco chega confiante após eliminar o Rangers nas quartas de final da Liga Europa e agora irá encarar o Manchester United. O Bilbao também aposta na sua força como visitante, com apenas três derrotas na competição. Para esta partida, o atacante Iñaki Willians, um dos principais jogadores do time, deve ser baixa, em recuperação de lesão. O lateral-esquerdo Yuri Berbiche é outro nesta situação.

REAL MADRID X ATHLETIC BILBAO

Campeonato Espanhol – 32ª Rodada

Data e horário: 20/4/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, Madri (ESP)

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asêncio, Rüdiger e Fran Garcia; Camavinga, Bellingham e Tchouameni; Brahim Díaz, Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

ATHLETIC BILBAO: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes e Lekue; Jauregizar e Prados; Berenguer, Sancet e Nico Williams; Guruzeta Técnico: Ernesto Valverde

Árbitro: Juan Martínez Munuera