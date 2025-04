PSG bate o Le Havre e segue na luta para ser campeão invicto

Parisienses, que já garantiram a taça com antecedência, venceram sem fazer muito esforço e mesmo com alguns reservas em campo

Assim, até hoje, apenas quatro times conseguiram ser campeões invictos​ no futebol europeu: Milan (1991/92), Arsenal (2003, 04), Juventus (2011/12) e Bayer Leverkusen (2023/24).

Campeão francês com antecedência, o Paris Saint-Germain (PSG), relaxado após a classificação para a semifinal da Champions League, recebeu neste sábado (20) o Le Havre na abertura da 30ª rodada. Em ritmo de treino, o time de Luis Enrique não precisou de muito esforço para vencer por 2 a 1 e seguir na luta para levantar a taça da Ligue 1 de maneira invicta.

Inclusive, o PSG só precisou de oito minutos para balançar a rede do Le Havre, com um gol de Doué.​ Depois, o que se viu foi um time relaxado, sem pressão. Mesmo com muitos reservas, criou muitas chances diante de um adversário que luta desesperadamente para não cair.

Em ritmo de treino

Aliás, no segundo tempo, rolou um repeteco da primeira etapa. O português Gonçalo Ramos, aos cinco, ampliou a contagem. O Le Havre ainda conseguiu diminuir aos 15, com Issa Soumaré, que aproveitou escanteio para diminuir, de cabeça.

Com a vitória, o PSG foi a 77 pontos, com 24 de vantagem sobre o Monaco, que recebe o Strasbourg nesta rodada. Já o Le Havre permanece na 16ª posição, com 27 pontos, lutando seriamente contra o rebaixamento.​

Próximos compromissos

O PSG volta a jogar na terça-feira (22), contra o Nantes. Depois, receberá o Nice na sexta-feira (26). E então viaja para enfrentar o Arsenal, 29 de abril, no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões.