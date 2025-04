Orlando Ribeiro analisa vitória do Corinthians e descreve clima nos bastidores

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Não é viável mexer em muitas coisas. Mas a gente vinha acompanhando os jogos. Eu, como treinador do sub-20, assisto todos os jogos do Corinthians, do profissional. Tentamos apenas dar um pequeno detalhe de uma situação ou outra. E acredito que deu certo”, avaliou Orlando.

Análise do ambiente interno

Orlando nega que tenha encontrado um ambiente interno de desânimo após a saída de Díaz. “Não encontrei terra arrasada. Não encontrei os atletas cabisbaixos. Encontramos um pouco de dificuldades. Algo normal em uma equipe grande que não vinha vencendo”, relatou.

A equipe começou a partida pressionando — com oito finalizações nos primeiros 20 minutos — mas sem efetividade. Yuri Alberto, Romero e Memphis Depay desperdiçaram boas oportunidades, inclusive com uma bola na trave. Em contrapartida, o Sport soube aproveitar a fragilidade momentânea do adversário para abrir o placar no fim do primeiro tempo.

Protagonismo de Memphis

O Corinthians seguiu as orientações de Ribeiro e voltou do intervalo com postura mais agressiva para etapa final. “Conversamos no intervalo para que continuasse tendo uma situação de pressão no Sport, não baixasse a linha”, destacou o treinador. A pressão surtiu efeito, e Memphis Depay, marcou os dois gols da virada corintiana. O primeiro saiu com 10 segundos do segundo tempo.