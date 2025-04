Napoli vence o Monza e empata em pontos com a líder Inter

O Napoli sofreu muito mais do que o imaginado, mas venceu o Monza por 1 a 0, fora de casa, neste sábado (19). Assim, o time napolitano chegou a 71 pontos e empatou em pontuação com a líder Inter de Milão, que visita o Bologna neste domingo (71). McTominay marcou o gol do embate válido pela 33ª rodada.

O lanterna Monza surpreendeu e foi melhor no primeiro tempo. No entanto, o Napoli voltou melhor do intervalo e cresceu ainda mais após a entrada de Raspadori, aos nove. O atacante ofereceu grande oportunidade para Politano abrir o placar, mas este desperdiçou. Pouco depois, aos 27, ele cobrou escanteio, e McTominay marcou de cabeça, agora com 11 participações em gols neste Italiano: 9 gols e dois passes. Aliás, ele foi eleito o melhor em campo.

O Napoli volta a campo agora apenas no outro domingo (27), recebendo o Torino, que só cumpre tabela, às 15h45. Já o Monza, cada vez mais perto da Série B, visita a Juventus no mesmo dia, mas às 13h. Inclusive, há a possibilidade da queda ser consumada neste embate.

