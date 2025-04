Memphis Depay comanda virada do Corinthians sobre o Sport na Neo Química Arena

O Alvinegro paulista conquistou os primeiros três pontos após a saída do técnico Ramón Díaz e assumiu à sétima colocação na tabela / Crédito: Jogada 10

O Corinthians deixou cada coisa em seu devido lugar na tarde deste sábado (19), na Neo Química Arena. A crise ficou fora de campo, pois nas quatro linhas se viu um clima de lua de mel. Os donos da casa saíram atrás no placar, mas contaram com o dia iluminado de Memphis Depay para vencer o duelo por 2 a 1, chegando a sete pontos na tabela. Além de virar o jogo em menos de 20 minutos, o astro holandês ainda concedeu entrevista pós-jogo. O camisa 10 frisou a necessidade de melhorias na busca por mais imposição competitiva para sentir-se ainda mais fez no clube. “Mas estou me sentindo bem”, respondeu ao repórter.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Estou feliz. Ficaria mais feliz quando começarmos a ganhar mais, mas é normal. Sou um vencedor. Temos que nos acostumar a ganhar mais, mas com menos sacrifício. Mas estou feliz, olha como eles tratram os jogadores. Então estou feliz no Brasil, mas quero competir. Estou no Corinthians para isso”, disse o 10. A vitória levou o Alvinegro à sétima colocação momentânea do Brasileirão, com sete pontos. Bragantino Ceará e Cruzeiro, que somam a mesma pontuação, ainda vão a campo nesta rodada. Já o Sport se complicou ainda mais na competição e se manteve na lanterna, com apenas um empate até o momento. Primeiro tempo Quem acompanhou a imposição do Corinthians diante do Sport nos 20 minutos inicias entende que o time ainda tem força para superar as crises extracampo. Aos 21′, por exemplo, o Alvinegro já somava nove finalizações na meta rubro-negra — contra duas do adversário. O artilheiro Yuri Alberto teve sua melhor oportunidade aos 15′, quando acionado por Romero. O atacante recebeu dentro da área, ajeitou a bola nos pés e finalizou, mas Caíque França estava bem posicionado. Três minutos depois, aos 18′, outra chance desperdiçada — essa por Ángel Romero. O corintiano aproveitou um dos diversos erros da saída de bola do Sport para finalizar em direção à meta. O goleiro, novamente, estava na jogada.

Mas quem acompanhou o jogo a partir dos 30′, viu um embate completamente mais aberto. Os paulistas começaram a errar, e os rubro-negros souberam encaixar a proposta inicial da formação do técnico Pepa. Quando a linha de defesa do Corinthians se abriu, o Sport aproveitou. Não à toa, o Leão fechou a primeira etapa com seis finalizações — duas no alvo —, contra dez dos mandantes — três em direção à meta. Se Romero finalizou o lançamento de Memphis na trave aos 11′, Chrystian Barletta respondeu da mesma forma aos 36′. A finalização rubro-negra ocorreu em um momento que o Sport trabalhava a bola na intermediária pelo lado esquerdo do campo. Numa dessas, Carlos Alberto chegou ao ataque e inverteu o jogo com Barletta, na ponta direita. Ele olhou a meta antes de chutar cruzado e carimbar a trave. Gol do Sport O Sport naturalmente passou a ganhar mais confiança para encurtar ainda mais o desequilíbrio do embate, que ainda tinha leve superioridade paulista. Mas se a bola pune quem não faz, então, como regra natural, o Alvinegro tomou. Aos 44′, Sérgio Oliveira trabalhou com Hereda do meio para a ponta direita de campo. O lateral olhou na área e mirou o próprio meio-campista, que só mandou para o fundo das redes. Festa rubro-negra na Neo Química Arena.