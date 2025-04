Memphis Depay cita ambição ao ser questionado sobre felicidade no Corinthians

“Estou feliz. Ficaria mais feliz quando começarmos a ganhar mais, mas é normal. Sou um vencedor. Temos que nos acostumar a ganhar mais, mas com menos sacrifício”, afirmou. O camisa 10 ainda fez questão de destacar o ambiente positivo no clube e sua adaptação ao país: “Mas estou feliz, olha como eles tratam os jogadores. Estou feliz no Brasil, mas quero competir. Para isso que vim ao Corinthians”, disse na saída de campo.

O Corinthians se guiou pelo talento de Memphis Depay para vencer o Sport , de virada, na Neo Química Arena. Autor dos dois gols do triunfo por 2 a 1 sobre os rubro-negros, o astro holandês mostrou-se alerta sobre a continuidade da temporada. O camisa 10 não escondeu a satisfação com o resultado, mas exigiu outra postura para sequência de jogos previstos no calendário.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A —necessária — vitória do Alvinegro veio como um afago em um momento crítico da temporada. Os reveses anteriores, para Palmeiras e Fluminense, culminaram na saída da comissão técnica de Ramón Díaz e complicavam a situação na tabela. Agora, o Timão figura momentaneamente na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com sete pontos.

Um triunfo, na visão de Memphis, do coletivo: “Muito importante. Queremos competir, então temos que ganhar mais jogos. Nos últimos, perdemos muitos pontos. Hoje acho que começamos muito bem, criamos chances, desperdiçamos algumas. Estou orgulhoso do time hoje. Acho que mostramos caráter, união”, concluiu.

Virada pela eficiência e liderança de Memphis

O jogo teve início equilibrado, mas com domínio territorial do Corinthians. O Alvinegro mostrou-se mais confortável em campo e teve as melhores chances da etapa inicial, mas quem não faz… Aos 44 minutos, Hereda aproveitou cruzamento e abriu o placar para o Sport.

A resposta veio logo após o intervalo, com apenas dez segundos de bola rolando. Memphis empatou com uma finalização precisa após cruzamento de Romero. E não demorou muito para aparecer novamente. Aos 16, o holandês tabelou com Léo Maná, invadiu a área e virou o jogo com um chute rasteiro que desviou em João Silva antes de balançar as redes.