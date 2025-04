Leo Jardim segura o Flamengo e Vasco sai com o empate

No Maracanã (com mando vascaíno), clássico dos milhões fica no 0 a 0. Mengo segue na liderança, mas pode perder duas posições

Flamengo e Vasco fizeram um bom e emocionante jogo no Maracanã, neste sábado, 19/4, pela 5ª rodada do Brasileirão. Foram ótimas oportunidades para ambos os lados, principalmente no primeiro tempo. E com o Rubro-Negro muito superior na etapa final. No fim, perdendo muitas chances, o Mengo não furou o bloqueio vascaíno, que segurou o 0 a 0 até o apito final do juiz.

O empate manteve o Flamengo em primeiro lugar no Brasileirão, com 11 pontos. Mas o time corre risco de perder a ponta para o Palmeiras (10) e Fluminense (9), que ainda jogam neste domingo. Para o Vasco, este 0 a 0 leva o time aos sete pontos, no meio da tabela.