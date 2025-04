Leicester x Liverpool : Onde assistir , escalações. Reds podem ser campões

O Liverpool entra em campo neste domingo, às 12h30 (de Brasília), visitando o Leicester, pela 31ª rodada. E com chance de conquistar por antecipação o título inglês. Afinal, tem 76 pontos, contra 63 do Arsenal, que joga um pouco mais cedo, às 10h (de Brasília), contra o Ipswich . Assim, caso vença o jogo e os Gunners tropecem, o Liverpol abrirá 16 pontos de frente. Mas restarão apenas mais cinco rodadas em jogo (15 pontos).

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 12h30 (de Brasília).

Como chega o Leicester

O técnico Nistelrooy contará com as voltas de Victor Kristiansen e Facundo Buonanotte e, pelos treinos da semana, manterá o veterano James Vardy no comando do ataque. Outra confirmação é que Jeremy Monga, o garoto sensação de apenas 15 anos (fará 16 em julho) e que joga no Sub-20 da seleção inglesa, começará como titular.

Como chega o Liverpool

A dúvida é se Arne Slot escalará ou não o lateral Trent Alexander-Arnold, de 26 anos e que está em fim de contrato, mas com especulação de que irá para o Real Madrid. Ele ficou fora dos últimos quatro jogos por uma lesão no tornozelo direito e, se não começar, ficará no banco e Bradley segue na posição. Outro que volta de lesão é o atacante uruguaio Darwin Núñez. Mas este é certo no banco, já que o holandês Gakpo é o titular da posição.

