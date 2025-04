Ipswich Town x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Ipswich Town e Arsenal se enfrentam neste domingo (20), às 10h, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. Os Gunners, com chances remotas de título, precisam vencer de olho em vaga na Champions, enquanto os mandantes precisam desesperadamente da vitória para seguirem sonhando com a permanência na Premier League.

Como chega o Ipswich Town

A equipe está em 18º lugar, com 21 pontos, abrindo o Z3. Como o primeiro fora é o Wolverhampton, com 35 (e também ainda joga na rodada), só um milagre para manter o time na elite do futebol inglês. Inclusive, há a possibilidade do rebaixamento ser confirmado neste final de semana.

Como chega o Arsenal

Os Gunners estão em segundo lugar, com 63 pontos, a 13 do líder Liverpool. Assim, só outro milagre dá o título ao Arsenal. Assim, o foco da equipe comandada por Mikel Arteta é assegurar uma vaga na Champions da temporada que vem. Aliás, o Arsenal também se divide com a Champions desta temporada. O time está na semifinal e busca o título inédito.

Já para a partida deste final de semana, o Arsrenal não poderá contar com os brasileiros Gabriel Magalhães e Gabriel Jesus, ambos lesionados.

IPSWICH TOWN X ARSENAL

Campeonato Inglês – 33ª Rodada

Data e horário: 20/4/2025, às 10h

Local: Portman Road, em Ipswich (ING)

IPSWICH TOWN: Palmer; Tuanzebe, O’Shea, Burgess, Davis; Morsy, Cajuste; Johnson, Enciso, Clarke; Delap Técnico: Kieran McKenna

ARSENAL: Raya; White, Saliba, Kiwior, Tierney; Odegaard, Zinchenko, Rice; Nwaneri, Merino, Trossard Técnico: Mikel Arteta

Árbitro: Chris Kavanagh