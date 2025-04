Grêmio e Internacional empatam em jogo tenso e com polêmica

O Grêmio, com o interino James Freitas no lugar do demitido Quinteros, recebeu o Internacional, neste sábado à noite (19/4), pela 5ª rodada do Brasileirão. Saiu na frente com um gol contra esquisitão do goleiro Anthoni, no primeiro tempo. Mas, na etapa final, Alan Patrick, de pênalti, empatou. Final: 1 a 1 neste Gre-Nal 447. Mas os gremistas reclamaram muito de um pênalti de Aguirre em Aravena aos 38 da etapa final, quando o jogo já estava empatado. Aparentemente, penalidade clara que o juiz não deu em campo, mas o VAR o chamou. O árbitro manteve a sua marcação.

Aliás, o juiz Braulio Machado foi muito criticado por ambos os times, com muitos cartões no início do jogo e picotando a partida, parando em dúvidas. O lance polêmico do pênalti foi apenas a “cereja do bolo”.