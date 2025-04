Fortaleza x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos distintos na temporada, Fortaleza e Palmeiras se enfrentam neste domingo (20), às 18h30 (de Brasília), no Castelão, pela 5ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Alviverde deu a volta por cima após o vice-campeonato paulista, o Leão do Pici vive uma de suas piores crises sob o comando de Vojvoda. Dessa forma, o duelo é visto como uma oportunidade de reafirmação para ambos.

Em quatro jogos, o Palmeiras conquistou 10 de 12 pontos disputados. Assim, divide a liderança com o Flamengo, sendo superado apenas no saldo de gols. Já o Fortaleza, por outro lado, vem de dois empates e uma derrota após estrear com vitória sobre o Fluminense. Aliás, o jogo que culminou na demissão de Mano Menezes para os cariocas foi o único triunfo nas últimas nove partidas.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Record (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza vive um momento conturbado. A derrota para o Vitória piorou a situação. Assim, a torcida protestou no desembarque do time em Fortaleza. O zagueiro David Luiz, um dos principais reforços da temporada, foi maior alvo. Nesse clima, o Leão do Pici terá que encontrar forças para bater de frente com um postulante ao título. O técnico Vojvoda, no entanto, não terá o volante Emmanuel Martínez, suspenso.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras virou a página após o vice no Paulistão. Desde a final com o Corinthians, foram seis jogos, cinco vitórias e um empate. Aliás, o Verdão chega embalado por uma sequência de cinco vitórias consecutivas, incluindo jogos da Libertadores e Brasileirão. Na competição nacional, conquistou 10 de 12 pontos possíveis. Para o jogo com o Fortaleza, o técnico Abel Ferreira deve poupar alguns jogadores.