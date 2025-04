Flamengo pode ampliar tabu histórico contra o Vasco em momento mágico de Filipe Luis

A exemplo dos últimos encontros, Rubro-Negro chega com amplo favoritismo sobre o Vasco neste sábado, pela quinta rodada do Brasileirão

No total, os times disputaram 12 jogos pela competição nacional neste período: o Flamengo venceu sete vezes, e houve cinco empates. O Clássico dos Milhões, aliás, sempre foi marcado pelo grande equilíbrio. Entre 1971 e 2016, foram 17 vitórias para cada lado e 18 empates.

O Flamengo enfrenta o Vasco neste sábado (19), no Maracanã, e tem a chance de ampliar um tabu histórico. Afinal, não perde para o rival no Campeonato Brasileiro há dez anos. A última derrota, aliás, ocorreu em 2015. Naquele ano, o time de São Januário levou a melhor nos dois turnos. Entretanto, de lá pra cá, o Rubro-Negro superou o Cruz-Maltino em todas as oportunidades.

Flamengo e Filipe Luís em grande momento

Além disso, aliás, o Flamengo chega como amplo favorito para o confronto. Com um elenco mais qualificado, o Rubro-Negro pretende manter o tabu neste fim de semana. Depois da goleada por 6 a 0 sobre o Juventude, no meio de semana, os torcedores prometem lotar o Maracanã em busca de mais três pontos no Brasileirão.

O Vasco, por sua vez, faz um começo digno de campeonato e pode encostar no Flamengo em caso de vitória no clássico. Desse modo, o time da Colina chegaria a nove pontos, ficando a apenas um do rival.

