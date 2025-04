Filipe Luís vê bom desempenho do Flamengo em empate com Vasco e rebate análise sobre eficácia

O clássico sem gols marcou o primeiro encontro entre rubro-negros e cruz-maltinos nesta edição do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O placar zerado esconde a atuação dominante do Flamengo diante do Vasco da Gama no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão. Ou ao menos essa é a visão que teve o técnico Filipe Luís do clássico deste sábado (19). Para além das chances criadas, o treinador também sou reconhecer a partida irretocável de Léo Jardim — eleito melhor da partida. Filipe Luís elogiou a intensidade de seus atletas durante os 90 minutos. “Os jogadores estavam super intensos, querendo vencer a todo momento, acelerando as jogadas. Fizemos um jogo em que tivemos o domínio total, das chances e tivemos a bola. Colocamos o adversário onde queríamos que ele estivesse”, analisou.

A gente tem que deixar o resultado e olhar o que foi feito. Acredito que a equipe fez um grande jogo, cometemos alguns erros, porque o adversário tem jogadores com muita qualidade. Mas, nas minha opinião, fizemos um jogo em que merecíamos mais", completou. Atuação de Léo Jardim O técnico rubro-negro também reconheceu a eficiência defensiva do Vasco, especialmente ao desempenho de Léo Jardim — responsável por quatro defesas difíceis em 15 finalizações do Flamengo. "Não é fácil entrar na defesa do Vasco. O goleiro deles saiu como melhor em campo. Tanto o goleiro quanto o treinador têm mérito. O Vasco ê bem a jogada e fecha espaços com qualidade", pontuou. "Mérito do Vasco. Mas os méritos estão aí. Criamos estrutura para os jogadores, mas isso acontece no futebol. Tem dias que acontece. É mais fácil jogar no contra-ataque, onde tem mais espaço. Quando se ataca, tem mais pernas para enfrentar", completou Filipe. Análise tática e decisões no banco Filipe Luís explicou algumas de suas escolhas táticas e substituições. Entre elas, a entrada de Plata como centroavante e a movimentação de Pedro e Bruno Henrique no segundo tempo. "Quis dar mais ritmo com o Allan, pois o Nico já estava caindo de rendimento", justificou.

Sobre a ausência de Luiz Araújo, o treinador optou por não utilizá-lo a fim de manter o equilíbrio tático e dar mais estabilidade no momento de pressão. O técnico também discordou da análise a partir da falta de efetividade: “não acredito nisso. O Gerson teve três chances claras, o Pedro e o Cebolinha também. O time teve confiança, manteve solidez”, respondeu. “Fiquei com uma troca para o final, mas entendi que o Allan ia me dar mais ritmo e velocidade de circulação. Também daria mais estabilidade na perda da bola. O Nico já vinha abaixando o ritmo, então optei por essa troca. Na hora que eu senti que o jogo podia sair das nossas mãos, optei pelo Allan para retomar o controle e empurrar o Vasco para a área dele. Conseguimos, tivemos duas chances, mas o Léo Jardim fez grandes defesas”. Destaques individuais do Flamengo O técnico também lamentou a ausência de oportunidades claras para Bruno Henrique, mas aprovou seu comportamento tático. “Gostei do jogo dele, fez tudo o que pedi”, afirmou. Sobre Pedro, Filipe reforçou a importância de adaptá-lo ao modelo de jogo da equipe e que, com mais ritmo, poderá render ainda mais.

“Óbvio que a estrela do time [Pedro] quando está presente, temos que fazer o jogo girar em torno disso. O Pedro tem um jogo diferente do Bruno e do Plata, então minha função é adaptar a esse estilo. Temos que explorar o que ele tem de melhor. Quando ele tiver ritmo, vai jogar melhor. Hoje ele entrou por 30 minutos, é bom que vá somando, que vá se adaptando ao modelo”, avaliou. O técnico também valorizou a versatilidade de Arrascaeta, responsável por dar qualidade à criação ofensiva. “Muito inteligente na ocupação dos espaços. Nos dá muita vantagem tática e qualitativa”, avaliou.

Situação física do elenco A preocupação com Ayrton Lucas terminou em calmaria após o técnico atribuir a saída a cãibras. “Ele vinha há bastante tempo sem sequência e fez um jogo muito sólido”, declarou. Já sobre Varela, Filipe demonstrou confiança total: “Sempre dá conta do recado. É muito difícil deixá-lo fora. É o tipo de jogador que todo treinador quer ter.” Em relação à maratona de jogos, Filipe enfatizou os desafios de manter o elenco competitivo com partidas a cada três dias. “É desgastante. Depois da partida contra a LDU na terça-feira, vamos ter um intervalo maior, e os jogadores poderão passar um dia com suas famílias”, completou. Por fim, Filipe evitou fazer promessas e preferiu focar na resposta dentro de campo. “Não sou de dar recados à torcida. Quero que o time fale por mim. Jogar na altitude (contra a LDU) não é fácil. Mas precisamos fazer um grande jogo para conquistar essa vitória.”