Bologna x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão visita o Bologna, no estádio Renato D’Allara, neste domingo (20), às 13h, pela 33ª rodada da competição. O time da casa, por sua vez, encontra-se em quinto lugar e briga por uma das vagas na Champions League 2025/2026.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Bologna

O time da casa não vence há duas partidas e está em quinto lugar, com 57 pontos, a dois da Juventus, último do G4. A equipe não poderá contar com um de seus principais jogadores, o lateral-direito Calabria. Assim, Emil Holm e Silvestri disputam a vaga. Paralelamente, o Bologna também não poderá contar com o goleiro Lukasz Skorupski, com o zagueiro Casale e com o meia Lewis Ferguson, todos machucados.

Como chega a Inter de Milão

A Internazionale abriu a rodada na liderança, com 71 pontos, mas com o vice-líder Napoli na sua cola. O meia Dumfries e o atacante Thuram, titulares, não jogam por estarem lesionados, assim como os reservas Zielinski e Carboni. Há ainda a possibilidade do técnico Simone Inzaghi poupar alguns titulares, de olho no clássico contra o Milan, quarta-feira (23), válido pela volta da semifinal da Copa local. Na ida, 1 a 1.

BOLOGNA X INTER DE MILÃO

Campeonato Italiano – 33ª Rodada

Data e horário: 20/4/2025, às 13h (de Brasília)

Local: Renato D’Allara, em Bologna (ITA)

BOLOGNA: Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Aebischer; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Técnico: Vincenzo Italiano

INTER DE MILÃO: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Zalewski, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Arnautovic Técnico: Simone Inzaghi

Árbitro: Andrea Colombo

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook