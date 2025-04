Boavista, Maricá e Nova Iguaçu estreiam na Série D do Brasileirão

Tudo pronto para a bola rolar na Série D do Brasileirão. Ao todo, 64 equipes disputam quatro vagas no acesso para a terceira divisão. Entre elas, três do Rio de Janeiro: Boavista, Maricá e Nova Iguaçu. O Verdão de Saquarema está de volta a competição após quatro anos, enquanto a Laranja Mecânica disputa pelo quinto ano consecutivo. Já o Maricá, por sua vez, é estreante. Entretanto, promete surpreender.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Boavista volta após quatro anos

Após quatro anos, o Boavista está de volta a Série D do Brasileirão. Por causa dos títulos do Botafogo na Libertadores e Brasileirão, além do Flamengo na Copa do Brasil, o Verdão de Saquarema garantiu a vaga na competição. Para 2025, a equipe alviverde passou por mudanças, inclusive na identidade visual.

Esta será a sexta participação do Boavista na Série D. O técnico Roberto Fonseca terá praticamente todos os jogadores à disposição para a estreia. Isso porque o Verdão de Saquarema terá o desfalque do meia Leandrinho, que se recupera de uma cirurgia de apendicite, realizada após o Carioca.

Maricá estreia na competição

Estreante na Série D, o Maricá quer surpreender como fez no Carioca. O Tsunami começou avassalador no estadual, mas terminou em 10º lugar, com 12 pontos conquistados, e fora da Taça Rio. Entretanto, o trabalho foi considerado surpreende, principalmente por se tratar de um novato. Assim, garantiu a permanência na elite do futebol do Rio em 2026.

O Maricá aposta na longevidade do trabalho de Reinaldo, que está no comando desde 2023. No ano passado, levou o Tsunami aos títulos da Série A2 do Carioca e da Copa Rio de forma invicta. Aliás, foi a disputa na Copa Rio que assegurou a classificação. Para a Série D, chegaram o goleiro Júlio, o zagueiro Victor Pereira, os meias Matheus Lira e Marcelo, além dos atacantes Ceará e Café.