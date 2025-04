Benfica vence Guimarães, fora de casa, e cola no líder Sporting

Com a derrota, o Vitória de Guimarães segue com 48 pontos, em quinto lugar, e com chance de beliscar vaga em alguma competição europeia.

O Benfica não deixa o Sporting desgarrar. Nesta briga cabeça a cabeça pelo título, os dois times fecham a rodada com os mesmos 72 pontos. Afinal, neste sábado, 19/4, os benfiquistas foram até Guimarães e mandaram bem, vencendo o Vitória por 3 a 0. Mas engana-se quem pensa que foi vitória fácil. O Guimarães teve pelo menos quatro chances claras de gol, e todas pararam no goleiro Trubin, o melhor em campo. Os gols das Águias foram de Pavlidis (dois) e Carreras.

Benfica, eficaz no ataque

Debaixo de chuva em Guimarães, o Benfica começou deixando a bola com o time da casa, tentando encaixar contra-ataques. E deu certo. Após cada time perder uma chance na cara do gol, aos 19 minutos, após o Benfica recuperar a bola na defesa, Akturkoglu recebeu pela direita, partindo do meio até a entrada da área. Serviu a Kokçu, que chutou para defesa parcial do goleiro. Na sobra, Pavlidis mandou para a rede, colocando os benfiquistas na frente.

Depois de levar o gol, o Guimarães demorou um pouco para se reequilibrar. Ao voltar a equilibrar a partida, teve a chance do empate, em cabeçada de Villanueva e chute de Nelson Oliveira, ambas com belas defesas do goleiro Trubin. Assim, o Benfica foi para o intervalo com a vantagem de 1 a 0.

No segundo tempo, o goleiro Trubin seguiu muito bem, com duas belas defesas. E se o Guimarães chegava perto do gol e não marcava, isso não acontecia com o Benfica. Aos 32, Carreras ampliou. Aos 39, Pavlidis aproveitou uma sobra e ampliou para 3 a 0.

Jogos da 30ª rodada do Português

Sexta-feira (18/4)

Farense 0x1 Boavista

Rio Ave 1×1 Santa Clara

Porto 2×1 Famalicão

Sporting 3 x1 Moreirense

Sábado (19/4)

Nacional x Gil Vicente

AVS 1×1 Casa Pia

Arouca 1×0 Estrela da Amadora

Estoril 0x2 Braga

Guimarães 0x3 Benfica