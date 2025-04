Bayern, disparado na ponta do Alemão, arrasa Heidenheim

Neste sábado, 19/4, o Bayern de Munique visitou o Heidenheim, na Voith Arena, pela 30ª rodada do Alemão. Mas não teve dificuldade alguma para arrasar o rival, mesmo fora de casa. Afinal, goleou por 4 a 0. Para se ter ideia, ainda no primeiro tempo abriu 3 a 0. Os gols foram de Kane, Laimer e Coman. Na etapa final, Kimmich ampliou.

O Bayern chega aos 72 pontos, contra 63 do atual campeão Leverkusen, o único time que ainda pode tirar o título dos Bávaros e que joga neste domingo com o St. Pauli. O Heidenheim para nos 22 pontos. Mas, com apenas mais 12 pontos em jogo, brigará para terminar em 16º lugar e jogar a repescagem contra o terceiro colocado da Segundona e permanecer na elite. Salvação direta é quase impossível, já que o primeiro fora do Z3, o St. Pauli, tem 29 pontos e ainda joga na rodada.