Atlético-MG x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Reencontro dos finalistas da Libertadores de 2024 acontece no domingo (20), às 16h (de Brasília), no Mineirão / Crédito: Jogada 10

Finalistas da Libertadores no ano passado, Atlético-MG e Botafogo se reencontram neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 5ª rodada do Brasileirão. Será o primeiro encontro após a decisão continental, que terminou com vitória do time carioca. Contudo, as equipes se reencontram em um momento bem distinto. Veja a tabela do Brasileirão!

Desde o ano passado, Atlético-MG e Botafogo passaram por mudanças no comando da equipe. No Galo, Cuca entrou no lugar de Gabriel Milito. Já no Glorioso, Renato Paiva foi escolhido para substituir Artur Jorge. O time mineiro até começou bem o ano e conquistou o estadual, no entanto, vive a primeira turbulência. Já a equipe carioca, por sua vez, ainda tenta se encontrar. Onde assistir terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view). Como chega o Atlético-MG O Atlético-MG busca se reabilitar no Brasileirão. Ainda sem vencer, o Galo ocupa a penúltima colocação e vive a primeira turbulência sob o comando de Cuca. Assim, o jeito para amenizar a pressão é reencontrar o caminho das vitórias. Contudo, o treinador tem muitos problemas por lesão e segue com dificuldades para escalar a equipe. Ao todo, Atlético-MG tem sete jogadores no departamento médico. Nomes como Guilherme Arana e Júnior Santos, por exemplo, são peças importantes. O lateral-esquerdo é titular há anos, enquanto o atacante foi contratado para ser o substituto de Paulinho, que foi para o Palmeiras. Entretanto, ainda não se firmou.