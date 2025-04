Aston Villa goleia Newcastle e cola na zona da Champions

Com o 4 a 1 e o baile diante do rival, time de Bimingham chega aos mesmos 57 pontos do Nottingham, que fecha o G5 do Inglês

Com atuação fantástica no segundo tempo, o Aston Villa goleou o Newcastle, no Villa Park, em Birmingham, pela 33ª rodada do Inglês, neste sábado, por 4 a 1. Assim, se aproximou da zona de classificação para a Champion. Foi um jogo que teve primeiro tempo sensacional, com o time da casa fazendo um gol antes do primeiro minuto, com Watkins. Ele mesmo, depois, acertou duas na trave do Newcastle, mas viu o time visitante empatar com Schär ainda no primeiro tempo. Na etapa final, com mudanças certeiras de Unai Emery, o Aston dominou e marcou com Maatsen, Burn (contra) e Onana, para festa da sua torcida.

O Aston Villa chega aos 57 pontos, o mesmo do Nottingham Forest, mas está em sexto lugar, com uma vitória a menos, e apenas por isso não integra o G5 (zona da Champions). O Newcastle segue em terceiro lugar, com 59 pontos, mas pode perder a posição para o Nottingham, que jogará nesta segunda-feira fora de casa contra o Tottenham.