A maldição voltou? Jogador que ‘mata’ celebridades vira treinador

Aaron Ramsey, de 34 anos, jogador com passagem por Arsenal e Juventus, é o novo técnico do Cardiff City, que está em penúltimo lugar na Segunda Divisão do Campeonato Inglês. O Cardiff não vence há cinco rodadas, faltando três para o fim, e totaliza 42 pontos no 23º lugar, a um ponto fora da zona de rebaixamento.

No entanto, Ramsey, que tem 11 jogos pela seleção do País de Gales, não joga desde 11 de março por causa de uma grave lesão. Assim, ele fez apenas três jogos pelo time nesta temporada e ainda não marcou nenhum gol nesta temporada.