Volta de Wesley é esperança para o Inter retomar eficiência pelas pontas

A presença de pelo menos um jogador veloz, confiante, que atua pelas pontas é essencial para o funcionamento pleno da estratégia de jogo do técnico Roger Machado. Tal arma permitiu que o time levasse vantagem na maioria dos Gre-Nais desde a temporada passada. Neste cenário, as características de Wesley se encaixam perfeitamente.

A volta de Wesley ao time titular é a principal esperança do Internacional para manter a recente superioridade sobre o arquirrival no Gre-Nal deste sábado (19), na Arena do Grêmio. O atacante conquistou essa importância graças ao seu bom desempenho. Prova disso é que a sua ausência foi crucial para a derrota para o Palmeiras, na quarta-feira (16).

Importância dos pontas na equipe

Logo na estreia de Roger pelo Internacional em clássicos, na edição passada do Campeonato Brasileiro, a equipe garantiu o triunfo em um lance pelas pontas. O meio-campista Alan Patrick fez um cruzamento pela direita e a bola chegou para Bernabei. Em seguida, o lateral-esquerdo arriscou a finalização e contou com o desvio em Borré antes de estufar a rede. No único embate pela primeira fase do Campeonato Gaúcho de 2025, o Inter assegurou o empate com um gol de cabeça. Alan Patrick cobrou escanteio e encontrou Fernando dentro da área.

No jogo de ida da decisão do Estadual, os dois gols do Colorado saíram depois de cruzamentos rasteiros vindos das pontas. Apenas na partida decisiva, que não houve este tipo de jogada, já que Valencia marcou o gol após uma cobrança de falta. As tabelas pelos lados de campo também foram cruciais na arrancada do time no segundo turno da edição de 2024 do Brasileirão. Especialmente pelo entrosamento entre Bernabei e Wesley.

O roteiro se repete nesta temporada mesmo com algumas mudanças. Após a contusão de Bruno Gomes, Braian Aguirre se firmou como titular na lateral direita. O argentino criou uma interessante conexão com quem atua na ponta, seja Wesley ou Vitinho. Recentemente, o Internacional recuperou algumas alternativas. Bruno Tabata voltou a ficar disponível depois de se recuperar de contusão. O cenário foi o mesmo para Gabriel Carvalho, que ganhou alguns minutos na derrota para o Palmeiras. Na temporada atual, Carbonero também demonstrou a capacidade em manter o nível de atuação. Assim, mesmo com pouco tempo de clube, o colombiano conquistou seu espaço. No entanto, por um problema muscular será desfalque no Gre-Nal deste sábado.