Vitória SC x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

O Benfica entra em campo neste sábado (19) para enfrentar o Vitória de Guimarães, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Português. A partida será disputada no Estádio D. Afonso Henriques, às 16h30 ( de Brasília). Sob o comando de Bruno Lage, o time de Lisboa segue na briga pelo título.

Como chega o Vitória

Em quinto lugar na tabela, com 48 pontos, o Vitória jogará em casa e sabe que uma vitória é fundamental para manter vivo o sonho de disputar competições europeias na próxima temporada. No ataque, as esperanças de gol estão em Nélson Oliveira e Vando Félix.

Como chega o Benfica

Num campeonato equilibrado, qualquer ponto perdido pode ser decisivo na luta pelo título. Com 69 pontos, o Benfica divide a liderança com o Sporting, atual campeão. Por isso, a equipe de Bruno Lage vai a campo com força máxima. No ataque, Aursnes e Pavlidis são as apostas para balançar as redes, com Di María responsável por abastecer os companheiros no setor ofensivo.

VITÓRIA SC X BENFICA

CAMPEONATO PORTUGUÊS – 30ª Rodada

Data e horário: 19/4/2025, às 15h45

Local: Estádio D. Afonso Henriques

VITÓRIA SC: Bruno Varela; Miguel Maga, Borevkovic, Filipe Relvas e João Miguel Mendes; Samu, Tomás Handel e João Mendes; Telmo Arcanjo, Nélson Oliveira e Vando Félix. Técnico: Luís Freire

BENFICA: Trubin; Tomás Araújo, Antonio Silva, Otamendi e Carreras; Kokçu, Florentino, Di Maria, Akturkoglu e Aursnes; Pavlidis. Técnico: Bruno Lage