Vasco x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico dos Milhões, dos principais clássicos do país, agita a quinta rodada do Brasileirão, neste sábado (19), no Maracanã / Crédito: Jogada 10

Chegou a hora do primeiro clássico carioca do Brasileirão-2025! Neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã, pela quinta rodada da competição. Em jogo, um longo tabu vascaíno, que vem de derrota para o Ceará. Já o Rubro-Negro vem com a moral elevada após golear o Juventude por 6 a 0, também no Maior do Mundo. Vejamos, então, como chegam os eternos rivais para este jogaço na capital carioca. Onde assistir O jogo terá transmissão exclusiva do Amazon Prime via streaming.

Como chega o Flamengo O Flamengo vem de uma grande goleada – a maior do Brasileirão até o momento, aliás. Foi na quarta (16), contra o Juventude, quando fez 6 a 0 no Papo. A partida marcou o retorno de Pedro às redes, já que o camisa 9 marcou duas vezes, seus primeiros desde a grave lesão no joelho direito. No entanto, é provável que o craque siga como opção no banco de reservas. Um desfalque certo é o de Alex Sandro, com edema na coxa esquerda. Assim, Ayrton Lucas deve substituí-lo na lateral-esquerda. Léo Ortiz, De la Cruz e Bruno Henrique, que começaram o duelo contra o Juventude no banco, devem entrar nas vagas de Danilo, Allan e Michael, respectivamente. Uma curiosidade do confronto é que dois dos artilheiros do Brasileirão se enfrentarão neste sábado. Vegetti, do Vasco, e Arrascaeta, do Fla, têm quatro gols cada e empatam com Pedro Raul (Ceará) no quesito. O camisa 99 do time de São Januário marcou nas últimas três partidas.