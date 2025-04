Técnico sub-20 do Fluminense fala sobre primeira vitória no comando do time no Brasileirão

A vitória do Fluminense sobre o Santos na última quarta-feira (16), no CT Rei Pelé, marcou o primeiro triunfo do técnico Felipe Canavan à frente do sub-20 da equipe no Brasileirão. E o comandante falou ao site oficial do clube sobre a vitória, revelando ainda ver a situação tricolor na tabela como incômoda. O Fluminense surge na 14ª posição, com sete pontos.

“Estamos em uma situação ainda um pouco incômoda, mas precisamos valorizar muito a conquista de quatro pontos fora de casa e em campos dificílimos, onde a bola anda rápido, contra adversários extremamente qualificados, agressivos e adaptados a esse piso. É fundamental para nossa caminhada”, disse.