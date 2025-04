Reconstrução, acessos e investimentos: as semelhanças entre Juventude e Mirassol, adversários no Brasileirão

Juventude e Mirassol se enfrentam neste domingo (20), no Estádio Alfredo Jaconi, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o duelo vai muito além dos 90 minutos. Os clubes carregam histórias recentes de reconstrução no futebol nacional, com caminhos parecidos marcados por acessos, gestão focada e investimentos em infraestrutura.

Do lado do time gaúcho, a retomada começou com o acesso à Série C em 2013 e teve seu auge com o retorno à elite em 2021, após 13 anos. Mesmo com o rebaixamento em 2022, o clube mostrou resiliência e retornou à Série A já no ano seguinte. Assim, neste ano, o investimento para melhorias na base e reforços para o profissional é de R$ 100 milhões.

Em junho, mês em que o Juventude celebra seu aniversário, está prevista a inauguração de mais uma estrutura do Centro de Formação de Atletas e Cidadãos (CFAC), local que abriga os treinamentos dos jogadores profissionais e das categorias de base do clube.

Por outro lado, o Mirassol, em 2019, inaugurou seu novo centro de treinamento, um dos mais modernos do interior paulista, e colheu os frutos ao conquistar a Série D (2020) e a Série C (2022), além de se manter competitivo na elite do Paulistão.