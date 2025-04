PSG X Le Havre: onde assistir, escalações e arbitragem

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o PSG

O PSG, com um jogo a menos do que os demais, tem 74 pontos, incriveís 21 a mais do que o Monaco, vice-líder. Como ainda faltam três jogos até a semifinal da Champions, diante do Arsenal, o técnico Luis Enrique deve lançar o time titular, de olho em manter a invencibilidade. Assim, o zagueiro brasileiro Beraldo deve sair jogando.

Como chega o Le Havre

A equipe abre a zona de rebaixamento, com 27 pontos, dois a menos do que o Reims, primeiro fora. O zagueiro Yanis Zouaoui, lesionado, é uma baixa confirmada.

PSG X LE HAVRE

Campeonato Português – 30ª Rodada

Data e horário: 19/4/2025, às 12h

Local: Parc dos Princes, em Paris (FRA)

PSG: Donnarumma, Achraf Hakimi, William Pacho, Lucas Hernández, Marcos Aoás, Warren Zaire Emery, Vitinha, Fabián Ruiz, Désiré Doué, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

LE HAVRE: Gorgelin; Nego, Sangante, Lloris, Ballo-Toure; Touré, Mwanga, Kechta; Casimir, Ayew, Soumaré

Técnico: Didier Digard

Árbitro:Mathieu Vernice

