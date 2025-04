Procon vai investigar preços abusivos de ingressos para Botafogo-PB x Flamengo

Clube da Paraíba anunciou preços elevados para o duelo na Copa do Brasil com o objetivo de alcançar uma renda recorde

O Botafogo-PB, adversário do Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil, divulgou os preços dos ingressos para o jogo no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Os valores da inteira variam de R$ 300 a R$ 500. A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) vai notificar o clube para apurar possível abuso nos preços.

A divulgação dos preços, aliás, causou revolta nas redes sociais. Torcedores de ambos os clubes criticaram os valores. A torcida do Botafogo-PB fez diversas publicações nos perfis oficiais do clube, com muitos comentários negativos. O Belo, mandante do confronto, ficará com 60% da carga de ingressos. O Flamengo terá os 40% restantes.