PF investiga Bruno Henrique por envolvimento em apostas ilegais em corridas de cavalo

Conversas interceptadas no celular do irmão do jogador mostram possível ligação com esquema fraudulento

A Polícia Federal suspeita que o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, esteja vinculado a um segundo esquema de apostas fraudulentas, desta vez fora do universo do futebol. De acordo com as investigações, o jogador, indiciado na segunda-feira (14) por envolvimento em fraudes relacionadas a competições esportivas, estaria participando de um esquema de apostas ilegais em corridas de cavalo. As informações são da CNN.

As suspeitas surgiram após a análise de conversas extraídas do celular do irmão do atleta, trocadas com seu irmão, Wander Júnior, que também responde por participação em manipulação de resultados. Em um diálogo datado de 7 de outubro de 2023, Bruno Henrique solicita uma transferência via Pix ao irmão. Ao ser questionado sobre o valor, responde: “10 conto”. Em seguida, hesita, mencionando a semelhança entre seus nomes: “Você não pode ser, temos nomes iguais”.