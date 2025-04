Pedro destaca apoio em recuperação: ‘Sabia que ia voltar bem’

Bastidores da goleada do Flamengo sobre o Juventude mostra a emoção do centroavante

Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em setembro do ano passado, em treino da Seleção Brasileira. Assim, o camisa 9 ficou longe dos gramados por sete meses. Ele voltou na derrota diante do Central Cordoba, da Argentina, pela Libertadores. Contudo, teve uma atuação discreta. Já na goleada sobre o Juventude, onde também entrou na etapa final, fez dois gols.

Líder do Brasileirão com dez pontos conquistados em 12 disputados, o Flamengo volta a campo neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 5ª rodada do Brasileirão. Pedro deve ser relacionado outra vez, mas deve ficar como opção no banco de reservas. A comissão técnica trata o caso do jogador com cautela para não correr riscos de novos problemas físicos neste retorno.

