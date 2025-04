Nova lesão afasta Neymar dos gramados por pelo menos um mês

O atacante Neymar sofreu uma nova lesão muscular na coxa esquerda e, portanto, deve desfalcar o Santos por, no mínimo, um mês. O camisa 10 sentiu dores ainda no primeiro tempo da vitória do Peixe sobre o Atlético-MG na última quarta-feira (16). Assim, foi submetido a exames de imagem, que diagnosticaram uma lesão no músculo semimembranoso.

Essa nova contusão ocorre após o jogador ter retornado de um outro problema, também na coxa esquerda, que o deixou afastado por 40 dias. Diante da reincidência, então, o staff de Neymar e o departamento médico do Santos vão estudar alternativas de tratamento para evitar novas lesões. A informação do tempo fora dos gramados é do jornalista Venê Casagrande.