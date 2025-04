Monza x Napoli: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado (19), em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Italiano

O Napoli soma 68 pontos e está em segundo lugar, a três da líder Internazionale de Milão. Os dois times estão muito à frente dos demais, e só um “milagre” para tirar o título da dupla. Vale lembrar ainda que Napoli e Inter não têm confronto direto entre eles. Assim, o Napoli precisa vencer e secar a Inter, que visita o Bologna no domingo (20).

Ainda sonhando com o título do Campeonato Italiano 2024/2025, o Napoli visita o Monza neste sábado (16), às 13h, em partida da 33ª rodada da competição (são 38).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já o Monza é o lanterna, com apenas 15 pontos, 11 atrás do primeiro fora do Z3, o Lecce. Ou seja, está virtualmente rebaixado.

Onde assistir:

ESPN e Disney +.

Como chega o Monza

Além da lanterna, o time da Lombardia convive com uma longa lista de desfalques, incluindo o lateral D’Ambrosio, ex-Inter, e o volante Pessina, ex-Milan. O time é comandado por Alessandro Nesta. Um dos maiores ídolos do Milan, o ex-zagueiro foi demitido em dezembro, mas recontratado em em fevereiro.

Como chega o Napoli

O zagueiro brasileiro Juan Jesus, ex-Inter de Porto Alegre e Internazionale, sofreu uma lesão muscular ao longo desta semana. Assim, não jogará. Por outro lado, o time comandado por Antonio Conte tem os retornos de Anguissa e Di Lorenzo, que cumpriram suspensão no último final de semana.