Messi identifica semelhanças com Yamal em trajetórias pelo Barcelona: ‘Tal como eu’

A entrevista mais recente de Lionel Messi certamente causou impacto no jovem Lamine Yamal, do Barcelona . Isso porque o ídolo e um dos nomes mais simbólicos da história catalã dedicou parte da conversa à ascensão meteórica do atleta revelado pelo clube de forte ligação entre eles. O astro, aliás, já o pôs entre os melhores do mundo na atualidade.

Longe de traçar qualquer comparativo, o astro argentino reconheceu semelhanças nos percursos das duas trajetórias. “Ele tem apenas 17 anos. Está em plena fase de crescimento e continuará a evoluir como jogador e a acrescentar coisas ao seu jogo, tal como eu fiz”, pontuou. Vale destacar que Messi também começou sua trajetória com a camisa do Barcelona ainda muito jovem. “Tem qualidades incríveis e já está entre os melhores do mundo”, completou.

Admiração entre os jovens

Lionel expandiu sua análise e reforçou sua tese a partir do impacto extracampo de Lamine. O astro argentino abriu parte da intimidade para reiterar sua opinião: “as crianças assistem e imitam tudo. Conhecem todo mundo. Falam de jogadores como Mbappé, Vinicius, Haaland, Lewandowski e Lamine Yamal. Ele é muito bom, sendo tão jovem. Incrível”, declarou.

A fala ocorre em um momento importante da carreira de Lamine, que vive fase de destaque com a camisa do Barcelona e integra o elenco que disputa as semifinais da Liga dos Campeões. Os catalães duelar com a Inter de Milão pela sonhada vaga na decisão do torneio.