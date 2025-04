Jornalista ironiza Gabigol como reserva no Cruzeiro: ‘Adaptadíssimo’

O Cruzeiro venceu o Bahia por 3 a 0 na última quinta-feira (17), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, Gabigol, uma das principais contratações da equipe para temporada não saiu do banco.

Assim, o jornalista Mauro Cezar Pereira, debochou da situação durante participação no programa “Posse de Bola”, do Uol Esportes. Ele comentou que o atacante já deve estar acostumado a jogar no banco – uma vez que na última temporada ficou na reserva até a chegada do técnico Filipe Luís, em outubro.