Jornal espanhol exalta Riquelme Felipe, jovem promissor do Fluminense

Diário 'AS' exalta qualidade de jogador tricolor, de 18 anos, que está fora de combate em virtude de uma torção no joelho esquerdo

“Ele acabou de completar 18 anos, seu nome é uma homenagem ao ídolo do Boca Juniors e já está conquistando o público carioca. Riquelme Felipe é a nova sensação do Fluminense por mérito próprio. Ele foi uma das surpresas de Mano Menezes no Campeonato Carioca, onde sua precocidade chamou a atenção de todos”, disse.

Apesar de estar longe dos gramados por causa de uma entorse no joelho esquerdo, Riquelme Felipe, do Fluminense, tem chamado a atenção da imprensa estrangeira. Afinal, o jornal espanhol ‘AS’ exaltou a qualidade do jovem promissor, de 18 anos, que passou a ter mais oportunidades entre os profissionais no início desta temporada.

A publicação comparou Riquelme com Estevão, do Palmeiras, que tem seu futuro definido para defender o Chelsea, da Inglaterra. A negociação girou em torno de 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 358 milhões na conversão de junho de 2024).

“Riquelme estreou no início do ano pelo Fluminense, deixando uma sequência de grandes atuações e conquistando, inclusive, o troféu de revelação do Carioca. Seus números o tornam a grande esperança de um Tricolor que quer se reerguer, superando até mesmo um craque do Brasileirão como Estevão”, completou a publicação.

Por fim, o jornal The Guardian colocou o jovem na lista dos 60 jogadores mais promissores do mundo nascidos em 2007. A relação conta com nomes como o de Lamine Yamal, do Barcelona.

