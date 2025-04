Heidenheim x Bayern: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder com seis pontos de diferença para o Leverkusen, Bávaros buscam mais um triunfo no Alemão. Desta vez, fora de casa

Na manhã deste sábado, 19/4, às 11h (horário de Brasília), o Bayern visita o Heidenheim, na Voith-Arena. A partida é válida pela 30ª rodada do Alemão e tem extrema importância na tabela de classificação. Afinal, após esta rodada, restarão apenas mais quatro para o fim da competição. O Bayern, líder com 69 pontos, tem como principal concorrente o atual campeão, o Leverkusen, que soma 63. Assim, se vencer, manterá a diferença de seis pontos, restando mais 12 em disputa.

Mas o Heidenheim promete entrar em campo no estilo “matar ou morrer”. Afinal, com 22 pontos, o time está na zona de rebaixamento (atualmente na posição que leva ao playoff contra o terceiro colocado da 2ª divisão). Com isso, precisa vencer, pois está sete pontos atrás do St. Pauli, o primeiro fora da zona de perigo. Mas, caso perca, o Bochum, com 20 pontos, pode ultrapassá-lo. Enfim, caindo para penúltimo, terminará a rodada na zona de rebaixamento direto.