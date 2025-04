Gyökeres anota hat-trick, Sporting vence e faz contas pelo título

Sporting faz 3 a 1 no Moreirense, mas segue disputando o título ponto a ponto com o rival Benfica

Com o resultado, o Sporting alcançou 72 pontos e é seguido de perto pelo Benfica. Este soma 69 e visita o Vitória de Guimarães, quinto lugar com 48 pontos, neste sábado às 16h30. Vale lembrar que os arquirrivais de Lisboa se enfrentarão na penúltima rodada, dia 10/5, com mando das Águias. Assim, a conta pelo título é bem simples: “basta” vencer todas, principalmente o dérbi.

Para variar, o Sporting venceu no Campeonato Português com mais um show do centroavante sueco Viktor Gyökeres. Ele anotou dois gols de bola rolando no primeiro tempo, um de falta no segundo e conduziu o time de Lisboa ao 3 a 1 sobre o Moreirense, nesta sexta-feira (18) pela 30ª de 34 rodadas da competição. O camaronês Cedric Teguia descontou quando já estava 3 a 0.

O Campeonato Português é disputado por 18 times, que se enfrentam em turno e returno. Portanto, cada um faz 34 jogos. Os dois primeiros se classificam para a Champions League, enquanto o terceiro vai para a Liga Europa. O quarto colocado, por sua vez, se contenta com a Liga Conferência. O G4 tem ainda Porto e Braga, somando 62 e 60 pontos, cada. O Porto, aliás, já jogou na rodada e venceu o Famalicão com show de um adolescente de 17 anos. Já o Braga visita o Estoril neste sábado (19). O Moreirense está em 10º, com 35 pontos.

Gyökeres: máquina de gols

Com o hat-trick, Gyökeres chegou aos 34 gols na competição. Assim, nada de braçadas na artilharia, com mais do que o dobro de Samu (16), espanhol do Porto. O sueco alcançou ainda o quarto hat-trick em duas temporadas pelo Sporting. Ele, aliás, já contabiliza 93 gols. O 100º vem ainda nesta temporada?

Quem cai?

Ao mesmo tempo, dois tempos times serão rebaixados. No momento, eles seriam o tradicional Boavista, que já foi campeão em 2000/01, e o Farense. Ambos têm 21 pontos e, curiosamente, se enfrentaram nesta sexta-feira (18), com vitória do Boavista por 1 a 0. Assim, largou a lanterna e pulou para penúltimo. O AVS Sad, com 23 e que ainda joga na rodada, é o 16º. Portanto, disputaria o playoff do rebaixamento contra o terceiro lugar da segunda divisão.

