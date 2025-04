Gringos comandam ataque do Palmeiras no início do Brasileirão

O Palmeiras tem um excelente início de Campeonato Brasileiro com três vitórias e um empates nos primeiros quatro jogos. O começo empolga a torcida e também mostra uma curiosidade interessante. Até o momento, apenas jogadores estrangeiros balançaram as redes na competição.

Até aqui, o Palmeiras marcou cinco gols no Brasileirão. O lateral-esquerdo uruguaio Joaquín Piquerez é o artilheiro do time, com dois gols, contra Sport e Corinthians. O argentino Flaco López, também deixou sua marca contra o Leão do Recife. Outra surpresa é o volante Emiliano Martínez, que não marcava desde 2022, mas foi à rede contra o Timão. Por fim, o uruguaio Facundo Torres, reforço recente, também entrou na lista de goleadores ao marcar na partida contra o Internacional.

A marca estrangeira já é uma característica do Palmeiras, que vem se reforçando muito no mercado sul-americano nos últimos anos. Portanto, a estratégia reflete não só nos números, mas também no desempenho. Tanto que até aqui a produção ofensiva neste início do Brasileirão é 100% gringa.

Além dos quatro jogadores citados, o Palmeiras ainda conta com o paraguaio Gustavo Gómez, que é o maior zagueiro-artilheiro da história do clube, os argentinos Giay e Aníbal Moreno e o colombiano Richard Ríos, que ainda não balançaram as redes no Brasileirão.

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (20), às 18h30, na Arena Castelão, para encarar o Fortaleza, pelo Brasileirão. Será a chance de um atleta brasileiro marcar pelo Alviverde na competição ou os gringos aumentarem a vantagem na artilharia.