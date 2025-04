Gómez comenta ascensão do Palmeiras no início do Brasileiro: ‘Não tem segredo’

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O defensor comentou sobre a ascensão do Verdão na temporada e agora mira a sexta vitória seguida, feito que o Palmeiras não alcança desde 2023.

“Não tem segredo, é trabalhar. Acho que são frutos do nosso trabalho as cinco vitórias que estamos conseguindo, essa boa fase, e temos de seguir assim, trabalhando com muita humildade. Eu falo sempre isso porque foi o que nos levou a conseguir os objetivos, a ganhar tudo o que ganhamos aqui, então temos de seguir da mesma forma. Agora temos outro jogo difícil fora de casa, mas, conseguindo a vitória, somaremos mais três pontos, e vencer é a melhor forma para conviver com essas viagens, ficar fora de casa. Temos de seguir da mesma forma, encarar o jogo com muito otimismo, fazer um bom jogo e buscar os três pontos”, disse Gustavo Gómez.

Para buscar este feito, o Palmeiras aposta no bom retrospecto recente como visitante. Afinal, nos últimos 14 jogos fora de casa, fora 11 vitórias e três empates.

“É sempre difícil jogar lá em Fortaleza, é um campo difícil. O clima também é bastante complexo, então temos que focar em trabalhar, recuperar o corpo também que está muito cansado, recuperar-se bem e fazer um grande jogo. Hoje o professor já começou a trabalhar, a preparar o jogo do domingo, então estamos bem, trabalhando sempre com muita humildade para conseguir mais uma vitória”, completou.