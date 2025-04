Fluminense deve ter retorno de Ganso contra o Vitória

Meia, que ainda não foi titular em 2025, pode ganhar primeira oportunidade no 11 inicial; Tricolor enfrenta time baiano no domingo (20)

Assim, de acordo com informações do “ge” desta sexta-feira (18), o camisa 10 é reforço para o próximo compromisso do time de Renato Gaúcho. Seria, dessa forma, a terceira partida de Ganso na temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Jornal espanhol exalta Riquelme Felipe, jovem promissor do Fluminense

O jogador, acometido por uma miocardite no começo da pré-temporada, só entrou em campo duas vezes até o momento – ambas as oportunidades saindo do banco. Foram nos jogos contra o Red Bull Bragantino e Santos, pelas rodadas dois e três do Brasileirão, respectivamente.

Ele também ficou no banco contra o San José (BOL), pela Sul-Americana. Neste jogo, porém, não foi a campo. Além da volta do craque, Renato Gaúcho pode ter outro reforço.

Afinal, o volante Hércules, desfalque contra o Corinthians por pores, voltou a treinar e pode pintar na equipe titular. A definição quanto aos 11 iniciais sairá no treino deste sábado (19), véspera do duelo com o Vitória.