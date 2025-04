Flamengo terá novidades na escalação no ‘Clássico dos Milhões’

O Flamengo terá novidades no ‘Clássico dos Milhões’, neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 5ª rodada do Brasileirão. O técnico Filipe Luís deve promover o retorno do zagueiro Léo Ortiz e do meia De la Cruz, poupados no último jogo, e deve dar uma nova oportunidade para o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, segundo o “ge”.

A principal novidade é Ayrton Lucas. Com a lesão de Alex Sandro, que sofreu um edema na coxa esquerda, o lateral-esquerdo deve receber uma nova oportunidade. Portanto, a tendência é que seja titular contra o Vasco. Outra opção é improvisar o lateral-direito Varela. Aliás, o treinador já fez isso em outras ocasiões. Mas é improvável.