Flamengo defende longa escrita em clássicos contra o Vasco pelo Brasileirão

Depois da goleada por 6 a 0 sobre o Juventude, o Flamengo terá pela frente seu primeiro clássico no Brasileirão. Assim, os comandados do técnico Filipe Luís encaram o Vasco neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro defende a escrita de quase 10 anos sem perder para o arquirrival em edições do Campeonato Brasileiro.

Afinal, o último triunfo do Cruz-Maltino no confronto pela competição aconteceu em 2015, algo que aconteceu nos dois turnos. Em junho, a equipe de São Januário, sob o comando de Celso Roth, levou a melhor com gol de Riascos, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Três meses depois, o time repetiu a dose, desta vez por 2 a 1, com tentos de Nenê e Rodrigo.