Fifa inaugura curso para ajudar atletas após a aposentadoria; brasileiros aderem

Plano da entidade visa estender opções aos jogadores e fornecer a chance de se qualificar para outros cargos durante a transição de carreiras / Crédito: Jogada 10

A Fifa adotou uma postura inovadora ao inaugurar um curso, que visa ajudar os jogadores após a decisão de pendurar as chuteiras. A intenção da entidade é fornecer novas opções aos atletas a partir do momento que iniciarem a transição para a vida fora das quatro linhas. A instituição máxima do futebol mundial pretende oferecer uma qualificação e que esses aposentados tenham condições de assumir outros cargos na modalidade, mais voltados para a gestão. Trata-se do “Programa Executivo para Jogadores da Fifa” e a edição inaugural ocorrerá ainda neste ano. A adesão foi considerada positiva, já que houve a inscrição de 70 pessoas, de aproximadamente 30 países distintos. No caso, levando em consideração atletas em atividade, aposentados e técnicos.

Alguns brasileiros famosos vão participar do curso, como Casemiro, do Manchester United; Thiago Silva, do Fluminense; David Luiz, do Fortaleza; e Fernandinho, que está sem clube. Além disso, outros personagens conhecidos também vão integrar a primeira edição. Tratam-se dos goleiros Ospina, da seleção da Colômbia. e Ochoa, do México, além do meio-campista De Paul, da Argentina. Thiago Alcântara, filho de Mazinho, e que encerrou a carreira há pouco tempo, também estará presente no curso. Outro brasileiro, Alexandre Pato abordou a importância da iniciativa. "Nossas carreiras em campo são curtas, mas, com este programa, estamos construindo algo que vai muito além dos 90 minutos. É sobre criar um futuro do qual possamos nos orgulhar. Muitos pensam que a aposentadoria é o fim. Este programa da Fifa prova que pode ser o começo de algo tão grandioso quanto", detalhou Alexandre Pato.

Pretensão da Fifa com o curso O presidente da Fifa, Gianni Infantino, esclareceu o intuito do projeto. “Muitos de vocês vão permanecer no futebol, e queremos ajudar nisso, buscando formas de inserir mais jogadores e treinadores, homens e mulheres, em cargos de alto nível na gestão esportiva. Mas, independentemente do que cada um deseja fazer depois, ou mesmo se ainda não sabe, precisamos criar mecanismos de apoio para facilitar essa transição e garantir um futuro sustentável a todos os jogadores”, pontuou o mandatário. A Fifa ressalta que algumas prioridades do curso será a saúde mental, principalmente pelos empecilhos que a carreira de jogador profissional está suscetível. Entre elas, a pequena duração, possíveis lesões e eventuais cenários adversos para adquirir a independência financeira. A pretensão é que a aposentadoria nem sempre representa um ponto final, mas sim a possibilidade de uma nova trajetória.